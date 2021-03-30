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Главком ВСУ утверждает, что Россия накапливает силы на границе

Газета.Ru
33 минуты назад
Главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что Россия якобы постепенно наращивает войска у границы с Украиной, в особенности в Воронежской и Брянской области, а также в Крыму, сообщает РИА «Новости».
Главком ВСУ: Россия накапливает силы на границе
Фото: Министерство обороны УкраиныМинистерство обороны Украины
По словам Хомчака, такие действия России угрожают военной безопасности Украины, однако вооруженные силы Украины готовы дать адекватный ответ в случае эскалации конфликта в Донбассе или осложнения военно-политической обстановки вокруг страны.
Ранее главнокомандующий ВСУ оценил вероятность войны с Россией. По словам Хомчака, Украина не фиксирует подготовки РФ к открытому военному конфликту с Киевом.
«Есть ли непосредственно угроза, что завтра утром мы проснемся — и там будет война? Сегодня Генеральный штаб оценивает ситуацию так, что завтра ее не будет», — заявил Хомчак.
Однако угроза возобновления боевых действий в Донбассе якобы с участием России остается вероятной, считает главком ВСУ.
Армия,Руслан Хомчак,Генштаб,РИА Новости,Брянская Область,Республика Крым,Россия,Украина,
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