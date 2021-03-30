Главком ВСУ: Россия накапливает силы на границе

Фото: Министерство обороны Украины Министерство обороны Украины

По словам Хомчака, такие действия России угрожают военной безопасности Украины, однако вооруженные силы Украины готовы дать адекватный ответ в случае эскалации конфликта в Донбассе или осложнения военно-политической обстановки вокруг страны.

Ранее главнокомандующий ВСУ оценил вероятность войны с Россией. По словам Хомчака, Украина не фиксирует подготовки РФ к открытому военному конфликту с Киевом.

«Есть ли непосредственно угроза, что завтра утром мы проснемся — и там будет война? Сегодня Генеральный штаб оценивает ситуацию так, что завтра ее не будет», — заявил Хомчак.