Твит ребенка в США приняли за начало ядерной войны

В официальном Twitter-аккаунте Стратегического командования Вооруженных сил США появилось загадочное сообщение, которое мгновенно завирусилось. Некоторые люди решили, что пост с содержанием «;l;;gmlxzssaw» является сигналом к началу ядерной войны. Как выяснилось впоследствии, публикация была случайно отправлена ребенком, который с помощью всего нескольких несвязных символов смог поднять на уши весь мир.

Фото: US Navy/Global Look Press, коллаж US Navy/Global Look Press, коллаж

Ребенок одного из SMM-менеджеров Стратегического командования Вооруженных сил США [United States Strategic Command, USSTRATCOM] случайно опубликовал твит, напугавший людей по всему миру, сообщает «Би-би-си». В введении этого командования находятся стратегические ядерные силы, силы ПРО и космические силы страны.

В официальном Twitter-аккаунте STRATCOM на несколько минут появился пост с символами «;l;;gmlxzssaw», который впоследствии был удален.

Учитывая специфику ведомства, некоторые пользователи платформы подумали, что это был ядерный код, сигнализирующий о начале войны. Сообщение успело собрать свыше 11 тыс. ретвитов.

Комментируя произошедшее, представитель STRATCOM заявил о том, что Twitter-аккаунт не был взломан злоумышленниками, а пост был опубликован случайно: «SMM-менеджер Командования, находясь на удаленной работе, на мгновение оставил аккаунт Командования в Twitter открытым и без присмотра. Его маленький ребенок воспользовался ситуацией, начал играть с клавишами и, сам того не осознавая, опубликовал твит. Никаких преступных действий зафиксировано не было, то есть наш аккаунт не взломали. Сообщение было обнаружено и мы распорядились удалить его по телефону».

Несмотря на то, что твит пробыл в онлайне совсем недолго, он успел вызвать реакцию у пользователей социальной сети. В частности, некоторые юзеры решили, что сообщение было отправлено котом — домашние питомцы часто «гуляют» по клавиатуре и случайно отправляют сообщения с набором символов внутри.

Ситуацию с тревожным твитом также высмеял российский телеведущий Иван Ургант в выпуске «Вечернего Урганта» от 30 марта.

«Несколько часов Пентагон никак не комментировал происходящее. Все переполошились, в боевую готовность были приведены все армии, Артем Шейнин надел каску и бронежилет. Весь мир пытался разгадать это послание», — заявил Ургант.

Он также добавил, что если бы в командном пункте стратегического управления оказался российский ребенок, то он бы не игрался с клавиатурой и не нажимал бы на незнакомые буквы.

«Он нажимал бы на яркие красные кнопки», — пошутил телеведущий.

В 2017 году похожим способом озадачил своих Twitter-подписчиков Дональд Трамп, в то время занимающий пост президента США. Он опубликовал твит «Despite the constant negative press covfefe» [рус. «Несмотря на постоянное негативное covfefe в прессе...»]. Миллионы читателей Трампа остались в недоумении, не понимая, что именно хотел сказать политик и что же такое covfefe. Одна из возможных версий пользователей в том числе гласила о том, что это может быть один из секретных ядерных кодов.