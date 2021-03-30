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Самолет Ил-112 впервые за два года поднялся в небо

runews24.ruиещё 5
1 час назад
Взлет произошел во вторник, 30 марта, в 11:35 по местному времени. В предыдущий раз самолет взлетал 30 марта 2019 года.
Самолет Ил-112 впервые за два года поднялся в небо
Фото: ОАКОАК
По итогам первого теста в Министерстве обороны сообщили, что масса транспортного самолета оказалась на 2 000 килограммов больше, чем планировалось изначально. Из-за этого лайнер не соответствовал техническому заданию по перевозку пяти тонн груза на расстояние 1,2 тысячи километров.
«Вес самолета был снижен и практически соответствует требованиям заказчика. По конструктиву и другим моментам тоже сделаны корректировки», – сообщил представитель КБ «Ил» Александр Анохин в комментарии ТАСС.
Испытания Ил-112 готовы были продолжить в 2020 году, но их пришлось отложить из-за реконструкции аэродрома Воронежского авиастроительного общества. Разработка лайнера велась с 2014 года в Авиационном комплексе им. С. В. Ильюшина, он встанет на замену турбовинтовым самолетам Ан-26 и Ан-24. Серийное производство стартует с 2023 года.
Армия,Александр Анохин,Министерство обороны,Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина,ИТАР-ТАСС,
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