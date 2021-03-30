«Адмирал Касатонов» отработал поиск подлодок

«Экипаж корабля выполнил поиск подводных лодок с помощью бортового гидроакустического вооружения и отработал противолодочное маневрирование при уклонении от атаки условного подводного противника», – передает РИА «Новости» сообщение флота.
Всего за время похода, который начался 30 декабря прошлого года, фрегат «Адмирал Касатонов» прошел около 16 тыс. морских миль и посетил порты Алжира, Греции, Египта, Кипра, Сирии и Турции.
Поход фрегата обеспечивают средний морской танкер «Вязьма» и спасательный буксир «Николай Чикер».