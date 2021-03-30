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«Адмирал Касатонов» отработал поиск подлодок в Средиземном море

Деловая газета "Взгляд"
51 минуту назад
Первый серийный фрегата проекта 22350 «Адмирал Касатонов» в ходе учений искал в Средиземном море подводные лодки, а также отработал противолодочные задачи, сообщает пресс-служба Северного флота.
«Адмирал Касатонов» отработал поиск подлодок
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Экипаж корабля выполнил поиск подводных лодок с помощью бортового гидроакустического вооружения и отработал противолодочное маневрирование при уклонении от атаки условного подводного противника», – передает РИА «Новости» сообщение флота.
Всего за время похода, который начался 30 декабря прошлого года, фрегат «Адмирал Касатонов» прошел около 16 тыс. морских миль и посетил порты Алжира, Греции, Египта, Кипра, Сирии и Турции.
Поход фрегата обеспечивают средний морской танкер «Вязьма» и спасательный буксир «Николай Чикер».
Армия,РИА Новости,Кипр,Греция,Египет,Сирийская Арабская Республика,Турция,Алжир,
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