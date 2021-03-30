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Установлены сроки переделки БПК «Адмирал Виноградов» во фрегат

Деловая газета "Взгляд"
51 минуту назад
Большой противолодочный корабль (БПК) проекта 1155 «Адмирал Виноградов» Тихоокеанского флота (ТОФ) по примеру аналогичного БПК «Маршал Шапошников» станет фрегатом к 2025 году, получив для повышения ударных возможностей крылатые ракеты «Калибр-НК», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
Корабль «Адмирал Виноградов» переделают во фрегат
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Предполагается, что ремонт и модернизация БПК «Адмирал Виноградов» начнется в 2021 году с возвращением в состав флота в 2024-2025 годах», – сообщил источник ТАСС.
По словам собеседника агентства, линия на модернизацию БПК проекта 1155 во фрегаты – а таких сейчас в составе ВМФ России пять кораблей, не считая «Маршала Шапошникова» и «Адмирала Виноградова» – будет продолжена.
Напомним, в ноябре большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» остановил эсминец американских ВМС, который зашел за линию государственной границы России на два километра.
Армия,ИТАР-ТАСС,
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