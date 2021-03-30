Корабль «Адмирал Виноградов» переделают во фрегат

Большой противолодочный корабль (БПК) проекта 1155 «Адмирал Виноградов» Тихоокеанского флота (ТОФ) по примеру аналогичного БПК «Маршал Шапошников» станет фрегатом к 2025 году, получив для повышения ударных возможностей крылатые ракеты «Калибр-НК», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам собеседника агентства, линия на модернизацию БПК проекта 1155 во фрегаты – а таких сейчас в составе ВМФ России пять кораблей, не считая «Маршала Шапошникова» и «Адмирала Виноградова» – будет продолжена.