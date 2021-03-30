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Сообщение американских военных в Twitter напугало читателей

РИА Новости
54 минуты назад
Странное сообщение в официальном Twitter-аккаунте Стратегического командования армии США напугало пользователей Сети.
Сообщение военных США в Twitter напугало читателей
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Накануне ведомство опубликовало сообщение с хаотичным набором букв, что сразу спровоцировало бурное реакцию читателей. Загадочное послание зарепостили более одиннадцати тысяч раз, прежде чем его удалили.
Некоторые читатели решили, что это послание для инопланетян. Другие же предположили, что по клавиатуре могла пройтись кошка.
Однако нашлись и те, кто принял это сообщение за знак о начале ядерной войны.
"Будущая книга по истории: к ядерной катастрофе привел случайный твит Стратегического командования армии США", - написал один из комментаторов.

"Это ядерный код", - ответил другой.

"Надеюсь, это не сигнал к запуску ядерное оружия", - понадеялся третий.
Позже в аккаунте ведомства появилось новое сообщение с извинениями "за возникшую неразбериху", которое, тем не менее, тоже удалили.
Впоследствии были те, кто решил, что Стратегическое командование США не может извиняться за такие странные сообщения, и у них правда что-то пошло не по плану.
"Либо их взломали, либо ядерным арсеналом нашей страны заведует некомпетентные люди", - заявил пользователь.
Позже выяснилось, что странное сообщение написал ребенок, которого менеджер Twitter-аккаунта командования оставил без присмотра.
Армия,В мире,Соединенные Штаты,
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