Сообщение военных США в Twitter напугало читателей

Found my next (and possibly USSC's most recent) password! https://t.co/Lgj4Wxr5sJ— Not You, Guillermo (@SugarBlind) March 29, 2021
"Будущая книга по истории: к ядерной катастрофе привел случайный твит Стратегического командования армии США", - написал один из комментаторов.
"Это ядерный код", - ответил другой.
"Надеюсь, это не сигнал к запуску ядерное оружия", - понадеялся третий.
"Либо их взломали, либо ядерным арсеналом нашей страны заведует некомпетентные люди", - заявил пользователь.
This is what happens when you let the machines take over ️
They're talking in code ️ pic.twitter.com/vK6sPUzcqV— Cruz Thomas (@realCruzThomas) March 29, 2021