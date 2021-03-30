Сообщение военных США в Twitter напугало читателей

Некоторые читатели решили, что это послание для инопланетян. Другие же предположили, что по клавиатуре могла пройтись кошка.

Позже в аккаунте ведомства появилось новое сообщение с извинениями "за возникшую неразбериху", которое, тем не менее, тоже удалили.

Впоследствии были те, кто решил, что Стратегическое командование США не может извиняться за такие странные сообщения, и у них правда что-то пошло не по плану.