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Самолеты НАТО 29 марта 10 раз вылетали на перехват российских авиагрупп

ТАССиещё 3
25 минут назад
Военные самолеты НАТО в понедельник, 29 марта, в общей сложности 10 раз вылетали на перехват шести российских авиагрупп над Атлантикой, Балтийским, Черным и Северным морями. С таким утверждением выступила во вторник пресс-служба альянса.
НАТО сообщила о десяти перехватах самолетов РФ 29 марта
Фото: Министерство обороны РФМинистерство обороны РФ
"Истребители НАТО вылетали 10 раз в понедельник 29 марта для сопровождения российских бомбардировщиков и истребителей во время необычного пика полетов над Северной Атлантикой, Балтийским, Черным и Северным морями", - говорится в сообщении альянса.
Армия,НАТО,
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