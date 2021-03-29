В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

В Минобороны рассказали о ситуации с COVID-19 в Вооружённых силах

ИА Regnum
52 минуты назад
В Вооружённых силах России по состоянию на 29 марта выявлено более 500 носителей коронавирусной инфекции. Об этом говорится в информационном бюллетене Министерства обороны.
В Минобороны рассказали о ситуации с COVID в Вооружённых силах
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта 2020 года на текущие сутки установлен 501 военнослужащий с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.
Отмечается, что все инфицированные находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Трое из них в настоящее время находятся в состоянии средней тяжести, у остальных заболевания протекает бессимптомно.
Сообщается также, что за последние сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 15 военнослужащих, общая численность выздоровевших в Вооружённых силах увеличилась до 32 197 человек.
В Минобороны отметили, что основные усилия в борьбе с COVID-19 в Вооружённых силах направлены на проведение добровольной вакцинации. К настоящему времени вакцинацию первым компонентом «Спутник V» прошли более 400 тысяч военнослужащих.
Сведений о динамике суточного прироста инфицированных в Вооружённых силах, а также о возможных случаях летального исхода среди больных военнослужащих Минобороны в своих информационных бюллетенях не раскрывает.
Армия,Министерство обороны,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители