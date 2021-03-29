В Минобороны рассказали о ситуации с COVID в Вооружённых силах

В Вооружённых силах России по состоянию на 29 марта выявлено более 500 носителей коронавирусной инфекции. Об этом говорится в информационном бюллетене Министерства обороны

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«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта 2020 года на текущие сутки установлен 501 военнослужащий с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все инфицированные находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Трое из них в настоящее время находятся в состоянии средней тяжести, у остальных заболевания протекает бессимптомно.

Сообщается также, что за последние сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 15 военнослужащих, общая численность выздоровевших в Вооружённых силах увеличилась до 32 197 человек.

В Минобороны отметили, что основные усилия в борьбе с COVID-19 в Вооружённых силах направлены на проведение добровольной вакцинации. К настоящему времени вакцинацию первым компонентом «Спутник V» прошли более 400 тысяч военнослужащих.