Российские ракетоносцы Ту-160 пролетели над Баренцевым и Норвежским морями

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 пролетели над Баренцевым и Норвежским морями. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Минобороны России.

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Как сообщили, в ведомстве, данные самолеты дальней авиации совершили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей.

«Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 морской авиации ВМФ России», — сказано в сообщении.

В министерстве уточнили, что длительность полета составила более восьми часов.

Экипажи дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.