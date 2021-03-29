В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Российские ракетоносцы Ту-160 пролетели над Баренцевым и Норвежским морями

Газета.Ru
59 минут назад
Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 пролетели над Баренцевым и Норвежским морями. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Минобороны России.
Российские ракетоносцы Ту-160 пролетели над Баренцевым и Норвежским морями
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщили, в ведомстве, данные самолеты дальней авиации совершили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей.
«Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 морской авиации ВМФ России», — сказано в сообщении.
В министерстве уточнили, что длительность полета составила более восьми часов.
Экипажи дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.
Согласно заявлению Минобороны, все полеты самолетов ВКС России осуществляются «в строгом соответствии с международными правилами».
Армия,Министерство обороны,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители