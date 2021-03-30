Российские Ту-160 могли отработать удар по Великобритании

Пара отечественных Ту-160 могла отработать учебный удар по Великобритании . Соответствующее предположение высказано в материале, размещенном в сети.

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Накануне появилась распространенная Минобороны РФ официальная информация, согласно которой российские ракетоносцы осуществили плановый полет в воздушном пространстве Баренцева и Норвежского морей. Данный полет продолжался в течение восьми часов.

Авторы интернет-издания «Репортер» выдвинули версию, по которой Ту-160 отработали учебный удар по британской территории.

Журналисты сослались на «наблюдателей», которые «восстановили более точную картину произошедшего».