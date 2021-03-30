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Издание «Репортер»: пара российских ракетоносцев Ту-160 могла отработать учебный удар по Великобритании

Аргументы Неделииещё 10
1 час назад
Пара отечественных Ту-160 могла отработать учебный удар по Великобритании. Соответствующее предположение высказано в материале, размещенном в сети.
Российские Ту-160 могли отработать удар по Великобритании
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Накануне появилась распространенная Минобороны РФ официальная информация, согласно которой российские ракетоносцы осуществили плановый полет в воздушном пространстве Баренцева и Норвежского морей. Данный полет продолжался в течение восьми часов.
Авторы интернет-издания «Репортер» выдвинули версию, по которой Ту-160 отработали учебный удар по британской территории.
Журналисты сослались на «наблюдателей», которые «восстановили более точную картину произошедшего».
Как сообщалось ранее сегодня, китайский сайт Sohu написал, что флот РФ послал предупреждение Токио, где, возможно, не отказались от плана захвата Курильских островов.
Армия,Министерство обороны,Соединенное Королевство,
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