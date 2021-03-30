Российские Ту-160 могли отработать удар по Великобритании

Накануне появилась распространенная Минобороны РФ официальная информация, согласно которой российские ракетоносцы осуществили плановый полет в воздушном пространстве Баренцева и Норвежского морей. Данный полет продолжался в течение восьми часов.
Авторы интернет-издания «Репортер» выдвинули версию, по которой Ту-160 отработали учебный удар по британской территории.
Журналисты сослались на «наблюдателей», которые «восстановили более точную картину произошедшего».
Как сообщалось ранее сегодня, китайский сайт Sohu написал, что флот РФ послал предупреждение Токио, где, возможно, не отказались от плана захвата Курильских островов.