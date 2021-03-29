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Британские истребители вылетели на перехват российского бомбардировщика

News.ruиещё 2
1 час назад
Военно-воздушные силы Великобритании подняли самолёты на перехват российского бомбардировщика, который был обнаружен над Северным морем.
Британские истребители поднялись на перехват бомбардировщика РФ
Фото:  UK MoD Crown UK MoD Crown
Истребители Typhoon поднялись в небо с авиабазы Лоссимут в Шотландии. Они сопроводили российский бомбардировщик в сторону юга, сообщает портал Mil Radar в Twitter.
Представитель Минобороны Великобритании отказался рассказать подробности журналистам The Sun. Известно, что на перехват вылетели самолёты сил быстрого реагирования.
Ранее британское издание Express отреагировало на испытание российских гиперзвуковых ракет. Это оружие может нанести удары по целям в США спустя несколько минут после запуска. Журналисты заявили, что новые гиперзвуковые российские ракеты могут серьёзно изменить характер будущих военных противостояний. Они способны лететь на скорости в пять и более Махов, что в пять раз превышает скорость звука. Скорость гиперзвуковых ракет и их пологая траектория вместе со способностью маневрировать в полёте затрудняют перехват.
Как писал NEWS.ru, американский журнал The National Interest заявил, что военно-воздушные силы могут получить «новое супероружие» для применения против России в Арктике. Оно представляет собой использование малозаметных стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit и истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. Военные могут начать использовать в этом регионе новые тактики, которые могут оказать влияние на инициативы сдерживания.
Армия,Министерство обороны,The National Interest,Шотландия,Соединенное Королевство,
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