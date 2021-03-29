Британские истребители поднялись на перехват бомбардировщика РФ

Ранее британское издание Express отреагировало на испытание российских гиперзвуковых ракет. Это оружие может нанести удары по целям в США спустя несколько минут после запуска. Журналисты заявили, что новые гиперзвуковые российские ракеты могут серьёзно изменить характер будущих военных противостояний. Они способны лететь на скорости в пять и более Махов, что в пять раз превышает скорость звука. Скорость гиперзвуковых ракет и их пологая траектория вместе со способностью маневрировать в полёте затрудняют перехват.
Как писал NEWS.ru, американский журнал The National Interest заявил, что военно-воздушные силы могут получить «новое супероружие» для применения против России в Арктике. Оно представляет собой использование малозаметных стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit и истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. Военные могут начать использовать в этом регионе новые тактики, которые могут оказать влияние на инициативы сдерживания.