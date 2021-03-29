В ЦАР заявили о прибытии конвоя российских наемников

Фото: Telegram-канал «Доклад разведки»Telegram-канал «Доклад разведки»
Как отмечается, в преддверии запланированной на 30 марта церемонии инаугурации Туадеры российский министр пожелал ему «дальнейших успехов в выполнении возложенных на него ответственных задач в деле национального развития и укрепления безопасности».
В ходе беседы стороны также обсудили вопросы дальнейшего развития отношений России и ЦАР.
«Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее углубление политического диалога, эффективного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях», — говорится в сообщении.
В частности, был отмечен потенциал сотрудничества в реализации совместных проектов в сфере освоения запасов минерального сырья, энергетики, агропроизводства, а также через поощрение прямых контактов деловых кругов, в том числе по линии объединений предпринимателей и Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки.
«С российской стороны была выражена готовность и далее содействовать усилиям центрально-африканского руководства по стабилизации обстановки в стране как на двусторонней основе, так и в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН
», — информирует пресс-служба.
Стороны выразили намерение развивать военно-техническое сотрудничество, а также продолжать укреплять внешнеполитическую координацию по актуальным международным и африканским проблемам.