В ЦАР заявили о прибытии конвоя российских наемников

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Как отмечается, в преддверии запланированной на 30 марта церемонии инаугурации Туадеры российский министр пожелал ему «дальнейших успехов в выполнении возложенных на него ответственных задач в деле национального развития и укрепления безопасности».

В ходе беседы стороны также обсудили вопросы дальнейшего развития отношений России и ЦАР.

«Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее углубление политического диалога, эффективного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях», — говорится в сообщении.

В частности, был отмечен потенциал сотрудничества в реализации совместных проектов в сфере освоения запасов минерального сырья, энергетики, агропроизводства, а также через поощрение прямых контактов деловых кругов, в том числе по линии объединений предпринимателей и Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки.

«С российской стороны была выражена готовность и далее содействовать усилиям центрально-африканского руководства по стабилизации обстановки в стране как на двусторонней основе, так и в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН », — информирует пресс-служба.