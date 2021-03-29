Венгрия вывела из эксплуатации последний Ми-8

Прощальный полет Ми-8Т, обозначенного красным тактическим номером 3304 (заводской номер 20284) из эскадрильи MH 86. Szolnok Helicopter Ezred (MH 86.HE) состоялся в пятницу, 26 марта 2021 г. совместно с заменяющим его Airbus Helicopters H145, обозначенным номером 14. Два винтокрыла на пути из Сольнока через Папу, Сенткиралишабаджа и Кечкемет обратно в Сольнок сопровождали два венгерских истребителя JAAS39 Gripen с тактическими номерами 35 и 37.

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По информации венгерских журналистов, Magyar Legieroe к концу прошлого года располагала четырьмя Ми-8. Напомним, в 2011 году финская военная авиация передала Венгрии два списанных Ми-8 (куплены в 1981 году). На тот момент в венгерской авиации было всего 4 боевых Ми-8/Ми-17. В 2014 году было закуплено еще три бывших в употреблении Ми-8, отремонтированных в России.

В Будапеште в 2011 году было объявлено, что Ми-8 должен быть списан в 2016 году.