США перестали скрывать свои планы на Украину

В ожидании звонка из Белого Дома Зеленский позволяет своим военным обстреливать мирных жителей Донецка

Фото: ТРК "Звезда" ТРК "Звезда"

Из-за действий украинских военных даже обыденные действия жителей села Александровка на окраине Донецка стали смертельно опасными. Пенсионер Петр Кот кормил кур в своем огороде, когда раздался выстрел снайпера. 71-летний мужчина умер мгновенно. Его тело удалось забрать лишь поздно вечером - снайперы продолжали обстреливать поселок. Очевидцы говорят - украинский снайпер не мог не видеть, что целится в безоружного старика.

«Бойцы народной милиции смогли все таки тело эвакуировать. Это такой мир, который нам предлагает Украина», - заявил прибывший на место заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Киев давно не соблюдает режим прекращения огня, а недавно еще и вернул своих солдат на прежние позиции 2018 года, то есть еще до разведения войск. Жители Александровки рассказывают, что село обстреливают постоянно – бьют по окнам, крышам, огородам. Они бы и рады уехать, но некуда. Остается жить в постоянном страхе.

Донецкий журналист Станислав Обищенко прекрасно знает место, где погиб пожилой мужчина. Объясняет – украинские снайперы не случайно бьют по мирным жителям.

«Это акт устрашения. Показывают свое превосходство, возможно. Показывают, что вот смотрите - вас не могут защитить ваши же военнослужащие. Запугать, заставить например выехать оттуда большинство мирных жителей», - заявил журналист.

Еще одна задача таких циничных провокаций - вызвать ответный огонь со стороны народных республик и придумать повод для новой военной авантюры. Ничего удивительного, что убийство пенсионера под Донецком в Киеве решили не заметить. Зато из-за гибели четырех украинских солдат Киев устроил форменную истерику - Зеленский уже собрался звонить лидерам Нормандской четверки.

«Украина постоянно пытается провоцировать Донбасс на столкновения, для того, чтобы обвинить его в нарушении минских соглашений. Украина наконец-то получила то, что хотела - она может теперь каждый раз верещать по поводу того, что на них напали. Чем она с успехом и занимается», - считает политолог Ростислав Ищенко.

Что ситуация в Донбассе с каждым днем все больше накаляется – это фиксируют и наблюдатели ОБСЕ . Киев подтягивают к линии соприкосновения все новые силы. Военную технику Украина специально размещает прямо в жилых кварталах.

«Чего технику держать где-то в лесополосах, если можно ее пригнать в город? Плюс оттуда можно вести огонь, ДНР будет отвечать, попадать в дома какие-то. Техника убирается, приезжает ОБСЕ, смотрит - попадание, попадание, попадание, истерия и как обычно: ДНР и Россия виноваты», - отметил Обищенко.

Но ради чего Зеленский все активнее толкает страну в новую бойню на юго-востоке? Неужели ради столь долгожданного звонка из Белого дома. Депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин уверен, что воинственные призывы звучат не просто так.

«Конечно, украинская власть хочет понравиться американцам. Конечно, они хотят, чтоб позвонил Байден, чтоб произошла эта встреча, чтоб они о чем-то поговорили, сделали селфи. Уничтожать собственный народ ради селфи! Они хотят трупами украинцев забросать российско-украинскую границу», - заявил депутат.

Ну а пока Зеленский сидит на телефоне, в ожидании звонка из овального кабинета – приободрить его поспешил новый заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент . В Госдепе считают Украину «опорой восточнославянского мира». Но позвонит Байден только тогда, когда в США увидят, что Украина идет по пути реформ.

«Скажите, чем США помогли Украине? Они разжигали здесь и поддерживали тот режим, который установился в нашей стране после Майдана. Они оказывали военную помощь чтобы конфликт протекал на нашей территории», - заявляет украинский политолог Евгений Мураев.

На Украине «мистер Кент» человек не новый. Работал в американском посольстве в Киеве с 2004 по 2007 год. Сразу после Майдана создавал антикоррупционные органы на Украине. Носит галстук в цветах украинского флага, а супруга дипломата любит наряжаться в вышиванку и печет торты в виде Киевского собора. Своей нелюбви к России мистер Кент никогда не скрывал, как и его учитель - Збигнев Бжезинский . Известный русофоб даже после окончания Холодной войны и распада СССР исходил из того, что Россию надо уничтожить как самостоятельное государственное образование.

Пока Киев клянется в верности Вашингтону и слушает очередные сладкие обещания, секретарь украинского Совбеза фактически выкинул из состава Незалежной название целого региона - Донбасса. А виновата в этом, как всегда, Россия.

«Слова "Донбасс" нет ни в одном нормативно-правовом документе нашего государства. Это дефиниция, которая нам навязывается Российской Федерацией - никакого Донбасса не существует», - написал в Facebook секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.