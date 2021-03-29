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В США рассказали о «новом супероружии» ВВС против России

Lenta.ru
7 минут назад
Совместное использование малозаметных стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit и истребителей пятого поколения F-35 Lightning II является «новым супероружием» Военно-воздушных сил (ВВС) США против России в Арктике, рассказывает американский журнал The National Interest.
В США рассказали о «новом супероружии» против России
Фото: ReutersReuters
Издание отмечает, что использование данными самолетами новых тактик может оказать влияние на инициативы сдерживания и продемонстрировать силу в арктическом регионе. Журнал отмечает, что совместное использование B-2 Spirit и F-35 Lightning II проходит в рамках концепции сетецентрического конфликта.
The National Interest предполагает, что в случае военных действий бомбардировщики могли бы действовать по крупным стационарным объектам в регионе, тогда как в задачи истребителя входило бы оказание, в частности, воздушной поддержки и наблюдение за противником.
«Российские амбиции в Арктике хорошо известны и явно вызывают серьезную озабоченность Пентагона, учитывая, что Россия эксплуатирует больше ледоколов и имеет большую территорию, граничащую с арктической зоной», — заключает издание.
В марте журнал The National Interest написал, что стратегические бомбардировщики B-1B Lancer и истребители F-35 Lightning II готовятся воевать с Россией в Арктике.
В том же месяце издание The Drive сообщило, что B-1B Lancer и B-2 Spirit ВВС США в середине марта приняли участие в совместном тренировочном полете у берегов Исландии, Гренландии и Великобритании, где возможно появление российских военных кораблей и самолетов.
Армия,Оружие,Пентагон,The National Interest,Россия,Соединенные Штаты,
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