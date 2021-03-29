В США рассказали о «новом супероружии» против России

Издание отмечает, что использование данными самолетами новых тактик может оказать влияние на инициативы сдерживания и продемонстрировать силу в арктическом регионе. Журнал отмечает, что совместное использование B-2 Spirit и F-35 Lightning II проходит в рамках концепции сетецентрического конфликта.

The National Interest предполагает, что в случае военных действий бомбардировщики могли бы действовать по крупным стационарным объектам в регионе, тогда как в задачи истребителя входило бы оказание, в частности, воздушной поддержки и наблюдение за противником.