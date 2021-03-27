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Украина использовала турецкие беспилотники над Чёрным морем

Ferra.ruиещё 1
21 минуту назад
Агентство минобороны Украины сообщило, что военные использовали турецкие беспилотники Bayraktar над Чёрным морем. Отмечается, что выполнялись учебные задачи.
Украина использовала турецкие дроны над Чёрным морем
Фото: Ferra.ruFerra.ru
Как рассказало агентство, беспилотные ударные летательные аппараты Bayraktar TB2 осуществили полёты с материковой части Украины к острову Тендровская коса в Чёрном море.
В частности, беспилотники отрабатывали учебные задания по маневрированию. Радио «Спутник» отмечает, что на Тендровской косе находится многофункциональный военно-морской полигон. Там украинские военные отрабатывают тактические тренировки.
Беспилотник Bayraktar TB2 может нести четыре управляемые противотанковые ракеты UMTAS с лазерным наведением, а также корректируемые планирующие высокоточные авиабомбы Roketsan MAM-C, MAM-L. Дальность действия последних достигает восьми километров.
Известно, что в 2018 году Украина договорилась о покупке системы из шести дронов. Затем страна заявила о намерении купить ещё беспилотников.
Армия,Украина,
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