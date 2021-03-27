Украина использовала турецкие дроны над Чёрным морем

Агентство минобороны Украины сообщило, что военные использовали турецкие беспилотники Bayraktar над Чёрным морем. Отмечается, что выполнялись учебные задачи.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Как рассказало агентство, беспилотные ударные летательные аппараты Bayraktar TB2 осуществили полёты с материковой части Украины к острову Тендровская коса в Чёрном море.

В частности, беспилотники отрабатывали учебные задания по маневрированию. Радио «Спутник» отмечает , что на Тендровской косе находится многофункциональный военно-морской полигон. Там украинские военные отрабатывают тактические тренировки.

Беспилотник Bayraktar TB2 может нести четыре управляемые противотанковые ракеты UMTAS с лазерным наведением, а также корректируемые планирующие высокоточные авиабомбы Roketsan MAM-C, MAM-L. Дальность действия последних достигает восьми километров.