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Защита Арктики и борьба с терроризмом: Золотов рассказал о планах Росгвардии

ТК «Звезда»
8 минут назад
Росгвардия будет наращивать усилия по обеспечению безопасности стратегических районов Арктики, Крымского полуострова и Дальнего Востока. Об этом заявил в поздравлении войскам глава Росгвардии Виктор Золотов.
Защита Арктики: Золотов раскрыл планы Росгвардии
Фото: Максим Богодвид РИА НовостиМаксим Богодвид РИА Новости
Перед войсками национальной гвардии стоят масштабные государственные задачи, отметил он.
«Нам предстоит наращивать усилия по обеспечению безопасности в стратегически важных районах Арктики, в Крыму и на Дальнем Востоке», - сказал Золотов.
Крое того, требуется совершенствовать формы и методы противодействия терроризму и укреплять уровень профилактического влияния в сфере оборота оружия, добавил глава Росгвардии.
Самое пристальное внимание, по словам Золотова, также будет уделено вопросам социального благополучия личного состава.
День войск Национальной гвардии отмечается в России 27 марта - войскам правопорядка исполняется 210 лет. Через неделю, 5 апреля, Росгвардия отметит пятилетия со дня создания.
Армия,Виктор Золотов,Росгвардия,
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