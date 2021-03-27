Защита Арктики: Золотов раскрыл планы Росгвардии

Росгвардия будет наращивать усилия по обеспечению безопасности стратегических районов Арктики, Крымского полуострова и Дальнего Востока. Об этом заявил в поздравлении войскам глава Росгвардии Виктор Золотов

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Перед войсками национальной гвардии стоят масштабные государственные задачи, отметил он.

«Нам предстоит наращивать усилия по обеспечению безопасности в стратегически важных районах Арктики, в Крыму и на Дальнем Востоке», - сказал Золотов.

Крое того, требуется совершенствовать формы и методы противодействия терроризму и укреплять уровень профилактического влияния в сфере оборота оружия, добавил глава Росгвардии.

Самое пристальное внимание, по словам Золотова, также будет уделено вопросам социального благополучия личного состава.