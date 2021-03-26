Транспортная группа Fesco получает обращения от клиентов, перевозивших грузы только через Суэцкий канал, на альтернативный маршрут – из Азии в Европу транзитом через территорию России , рассказал журналистам вице-президент по линейно-логистическому дивизиону группы Герман Маслов.

"Мы уже сейчас видим обращения от клиентов, которые раньше возили только этим путем, через Суэцкий канал, а теперь смотрят на альтернативную перевозку грузов из Азии транзитом в Европу через территорию России", - сообщил Маслов, добавив, что Fesco работает на этом маршруте.

По словам Маслова, перевозка может быть организована как через сухопутные погранпереходы РФ, так и с помощью мультимодальной схемы - из Японии, Южной Кореи и других стран АТР морем. Далее происходит перегрузка в порту Владивостока и по железной дороге груз отправляется в Европу.

"Только Fesco отправляет 30-35 контейнерных поездов еженедельно. Инфраструктура РЖД, несмотря на напряженную работу, справляется с растущим грузопотоком", - заявил Маслов.

Fesco сейчас увеличивает вместимость на своих морских линиях, железнодорожных маршрутах. Как отметил Маслов, это касается как вместимости судов, так и количества фитинговых платформ, которые компания вводит в строй для увеличивающегося грузопотока.

"Сейчас у нас исторический рекорд по объёму контейнеров, которые мы отправляем - более 80 тысяч TEU. Никогда в истории компании таких объёмов контейнерного парка не было. Это отражает растущие запросы клиентов на перевозку по территории РФ", - рассказал Маслов.

Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из КНР в Роттердам и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив канал и заблокировав движение по нему. Своей очереди ожидают не менее 100 судов.