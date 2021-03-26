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В Китае заявили о превосходстве J-16 над Су-30

Lenta.ru
1 час назад
Китайский истребитель четвертого поколения J-16 безупречен и намного превосходит российский Су-30, пишет Global Times, ссылаясь на заявление летчика-инструктор Ван Сунси из Военно-воздушных сил (ВВС) Северного командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
В Китае заявили о превосходстве J-16 над Су-30
Фото: CGTN / YouTubeCGTN / YouTube
«Обычные люди как правило не могут по внешнему виду отличить J-16 от Су-30, но многие вещи различаются внутри», — сказал пилот, добавив, что с точки зрения характеристик J-16 превосходит все типы самолетов, на которых он летал.
По его мнению, J-16 «ушел вперед» от Су-30 на «целое поколение», в частности, за счет вооружения, способного действовать в любых погодных условиях.
В июле 2020 года в публикации китайского портала Global Times истребителями пятого поколения были названы американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также китайский J-20, но не российский Су-57. Ориентируемое на международную общественность издание, курируемое Центральным комитетом Коммунистической партии Китая, ссылаясь на публикацию в журнале Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, приводило соответствующее мнение заместителя директора по науке и технологиям корпорации Aviation Industry Corporation of China (AVIC), генерального конструктора J-20 Яна Вэйя.
Китайский J-16 создан на основе российского Су-30.
Армия,Китай,
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