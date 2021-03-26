Бомбардировщик B-2 Spirit сочли «королем неба» в США

Данный самолет издание называет «бомбардировочным королем неба». В публикации отмечается, что B-2 Spirit принимал участие в ударах по Сербии, Ираку и Ливии. Издание напоминает, что миссии длительностью более 40 часов являются обычными для данных самолетов.

B-2 Spirit является самым дорогим самолетом в истории. Стоимость одного бомбардировщика (без оборудования) оценивается в один миллиард долларов, при полном оснащении цена возрастает более чем в два раза. Между 1987 и 2000 годами компания Northrop произвела 21 такую машину.