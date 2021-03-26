Бомбардировщик B-2 Spirit сочли «королем неба» в США

В апреле 2020 года американская военно-промышленная корпорация Northrop Grumman выпустила
на YouTube рекламный ролик тяжелого малозаметного стратегического бомбардировщика B-2 Spirit. «Когда Соединенные Штаты идут на войну, B-2 идут первыми — так было в Ираке, Афганистане, Сербии и Ливии (в 2011 и 2017 годах)», — говорится в ролике. Также на видео корпорация хвалится 44-часовой боевой миссией B-2 Spirit, проведенной в Афганистане в рамках операции «Несокрушимая свобода» (Operation Enduring Freedom), которая называется рекордной по своей длительности в мировой истории.