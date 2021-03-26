Эритрея согласилась вывести войска из региона в Эфиопии

Премьер-министр Эфиопии
Абий Ахмед Али
сообщил, что Эритрея
согласилась вывести свои войска из эфиопского региона Тыграй, соответствующее заявление он опубликовал в Twitter.
Фото: AFP 2021 / Eduardo SoterasAFP 2021 / Eduardo Soteras
"В ходе наших переговоров с президентом (Эритреи) Исайясом Афеверки 26 марта во время моего визита в Асмару (столица Эритреи - ред.) эритрейское правительство согласилось вывести свои войска с границы Эфиопии", - говорится в заявлении.
Премьер Эфиопии отметил, что национальные силы обороны страны "незамедлительно" возьмут на себя охрану приграничных районов.
Он отметил, что Эфиопия и Эритрея продолжат укреплять двусторонние отношения.
Власти Эфиопии 4 ноября обвинили "Народный фронт освобождения Тыграй" в нападении на военную базу и мобилизовали войска, заявив, что движение НФОТ "вооружало и организовывало иррегулярные подразделения ополченцев". Эфиопские войска начали военную операцию в регионе Тыграй, там введено чрезвычайное положение на шесть месяцев. НФОТ находится в оппозиции к действующему правительству. В конце прошлого года лидер эфиопского региона Тыграй Дебрецион Гебремикаэль заявлял, что Эритрея направила войска через границу в поддержку правительственных сил Эфиопии.
Конфликт между Эритреей и Эфиопией продолжался около 20 лет, в результате чего эритрейские беженцы прибыли в Эфиопию. Конфликт прекратился после прихода к власти премьер-министра Эфиопии Абийи Ахмеда Али, который получил Нобелевскую премию мира в 2019 году за усилия, положившие конец вражде с Эритреей.