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Avia.pro: Украина развернула свои ракеты на расстоянии прямого удара по базам России в Крыму

Аргументы Недели
1 час назад
Украина развернула имеющиеся в ее распоряжении ракеты на расстоянии прямого удара по базам России, которые расположены на Крымском полуострове. Соответствующее утверждение высказано в публикации, размещенной в интернете.
Украина развернула свои ракеты на Крым
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Avia.pro пишет, что ракетные силы соседнего государства сейчас сконцентрированы возле границ Крыма и находятся на расстоянии прямого удара по развернутым там военным объектам.
В материале портала также отмечается, что киевская сторона неоднократно отрабатывала на учениях условные атаки по базам РФ на полуострове с использованием систем «Смерч».
Ранее в пятницу сообщалось, что Алексей Данилов, секретарь украинского Совнацбеза, назвал «главным заданием» России «уничтожение» его страны.
Армия,Войска,Алексей Данилов,Республика Крым,Россия,Украина,
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