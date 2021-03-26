Украина развернула свои ракеты на Крым

Avia.pro пишет, что ракетные силы соседнего государства сейчас сконцентрированы возле границ Крыма и находятся на расстоянии прямого удара по развернутым там военным объектам.

В материале портала также отмечается, что киевская сторона неоднократно отрабатывала на учениях условные атаки по базам РФ на полуострове с использованием систем «Смерч».