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Американский истребитель F-35B «сбил» сам себя

Ferra.ru
1 час назад
В сети появилась информация о достаточно курьёзной ситуации, произошедшей в США. Там, во время полёта, боевой истребитель пятого поколения F-35B «сбил» сам себя — у самолёта взорвался снаряд, который нанёс урон нижней части фюзеляжа.
Американский истребитель F-35B «сбил» сам себя
Фото: Ferra.ruFerra.ru
The Drive пишет, что сам инцидент произошёл ещё 12 марта 2021 года, но известно о нём стало только сейчас. Всё ещё нет никакой информации о том, к какому подразделению армии США принадлежит боевой транспорт.
Отметим, что специалисты Центра морской безопасности оценили аварию как «серьёзную» — они присвоили её самый высокий класс А. Прямо сейчас проходит расследование случившегося. При этом заявляется, что в результате произошедшего никто из персонала не пострадал.
Армия,Соединенные Штаты,
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