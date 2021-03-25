«Адмирал Горшков» завершил испытания «Цирконов»

По его словам, ориентировочно в мае–июне начнутся государственные испытания «Циркона» с фрегата, будет выполнено несколько пусков.

Говоря о предстоящих испытаниях «Циркона» с борта подводного носителя – атомной подводной лодки «Северодвинск» – он отметил, что на этот год запланированы по меньшей мере два пуска в рамках ЛКИ, а государственные испытания будут проводиться в 2022 году с последующим принятием ракеты на вооружение.