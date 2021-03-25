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Фрегат "Адмирал Горшков" обстрелял крылатыми ракетами Новую Землю

РИА Новости
23 минуты назад
Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", входящий в состав дивизии ракетных кораблей Северного флота, успешно выполнил стрельбу главным ракетным комплексом по береговой цели на Новой Земле, сообщила пресс-служба флота.
"Адмирал Горшков" обстрелял ракетами Новую Землю
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Ракетная стрельба состоялась в первой половине дня в акватории Баренцева моря. Цель, расположенная на острове Южный архипелага Новая, была успешно поражена крылатой ракетой "Оникс" на расстоянии свыше 300 километров от точки пуска", - говорится в сообщении.
Отмечается, что охрану водного района и обеспечение стрельб выполнили ледокол "Илья Муромец", многофункциональное судно тылового обеспечения "Эльбрус" и морской буксир "МБ-110" Северного флота. Стрельбы были проведены в полигоне боевой подготовки Баренцева моря, закрытом для гражданского судоходства и полётов авиации.
Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" вышел в Баренцево море в среду. "В ходе данного выхода экипаж фрегата отработает ряд элементов курса боевой подготовки и выполнит стрельбы ракетно-артиллерийским вооружением", - пояснили на флоте.
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