"Адмирал Горшков" обстрелял ракетами Новую Землю

Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", входящий в состав дивизии ракетных кораблей Северного флота, успешно выполнил стрельбу главным ракетным комплексом по береговой цели на Новой Земле, сообщила пресс-служба флота.

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"Ракетная стрельба состоялась в первой половине дня в акватории Баренцева моря. Цель, расположенная на острове Южный архипелага Новая, была успешно поражена крылатой ракетой "Оникс" на расстоянии свыше 300 километров от точки пуска", - говорится в сообщении.

Отмечается, что охрану водного района и обеспечение стрельб выполнили ледокол "Илья Муромец", многофункциональное судно тылового обеспечения "Эльбрус" и морской буксир "МБ-110" Северного флота. Стрельбы были проведены в полигоне боевой подготовки Баренцева моря, закрытом для гражданского судоходства и полётов авиации.