Корабли ЧФ поразили ракету-мишень в Черном море

Экипажи малых противолодочных кораблей «Суздалец» и «Касимов» и боевой расчет берегового ракетного комплекса (БРК) шахтного базирования «Утес» провели совместные стрельбы, в ходе которых корабельные зенитчики отработали уничтожение ракет над Черным морем, говорится в сообщении ЧФ.

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«При выполнении учебных маневров в море личный состав ракетно-артиллерийских боевых частей малых противолодочных кораблей «Суздалец» и «Касимов» обнаружил и взял на сопровождение воздушную цель, роль которой выполняла ракета «Прогресс», выпущенная по условному противнику боевым расчетом БРК «Утес». На дистанции поражения по ракете был применен зенитный ракетный комплекс «Оса-М», стоящий на вооружении малых противолодочных кораблей», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Уточняется, что воздушная цель была уничтожена пуском четырех ракет из ЗРК «Оса-М» с обоих малых противолодочных кораблей.

Добавляется, что для обеспечения безопасности морской полигон в акватории Черного моря, в котором проводились ракетные стрельбы, был закрыт для судоходства. Задачи по закрытию района выполняли более 15 боевых кораблей и вспомогательных судов Черноморского флота.