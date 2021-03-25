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В Крыму сформируют новый полк ВДВ

RT на русскомиещё 2
34 минуты назад
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что к концу 2021 года планируется переформировать 56-ю десантно-штурмовую бригаду в 56-й десантно-штурмовой полк с пунктом постоянного базирования в Феодосии.
Об этом сообщило РИА Новости.
Как заявил Шойгу в ходе заседания коллегии Минобороны, в рамках наращивания боевых возможностей войск в 2021 году планируется завершить развёртывание третьего десантно-штурмового полка 76-й дивизии в Пскове.
«К концу года переформировать 56-ю десантно-штурмовую бригаду в 56-й десантно-штурмовой полк с пунктом постоянного базирования в Феодосии», — отметил он.
Ранее в Минобороны России рассказали об учениях зенитного ракетного полка Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ на военном полигоне «Опук» в восточной части Крыма.
Армия,Сергей Шойгу,Министерство обороны,Республика Крым,Россия,Феодосия,
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