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С-400 уничтожили воздушные цели над Астраханской областью

News.ru
16 минут назад
Зенитный ракетный полк Центрального военного округа (ЦВО) на полигоне «Ашулук» (Астраханская область) произвёл первые боевые пуски после перевооружения на новые зенитные ЗРК С-400 «Триумф», передают 25 марта представители ЦВО. Тактические манёвры продлятся до середины апреля. В тренировках принимают участие свыше 300 военных и около 100 единиц техники.
С-400 уничтожили воздушные цели под Астраханью
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru
Боевые расчёты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» в рамках учения выполнили боевые пуски и уничтожили средства воздушного нападения «противника». В качестве воздушных целей использовались две модификации высотных и маловысотных высокоскоростных сверхманёвренных ракет-мишеней «Армавир». Полёт баллистической цели со скоростью свыше 1000 метров в секунду и на высоте более 10 километров имитировала ракета-мишень «Кабан», — передаёт РИА Новости со ссылкой на ЦВО.
Системы С-400 находятся не только на вооружении армии РФ, но и закупаются многими иностранными партнёрами. Так, подобные системы есть уже у Китая, Турции и Индии, а также покупкой российских ЗРС С-400 интересуются Ирак, Египет, Саудовская Аравия, Катар и Вьетнам.
Накануне американский журнал The National Interest сообщил, что на параде Победы в Москве Россия представит своё самое смертоносное оружие. Издание считает, что для российских властей это праздничное мероприятие — одна из возможностей продемонстрировать потенциальным зарубежным покупателям лучшие образцы своей военной техники. Лучшим оружием РФ, по мнению журналистов США, являются танк Т-14 «Армата», истребитель пятого поколения Су-57, зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф», гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс 9-А-7660 «Кинжал» и танк Т-90М.
Как писал NEWS.ru, в феврале 2021 года в ходе испытаний были раскрыты беспрецедентные возможности «Арматы». Система управления огнём танка Т-14 «Армата» проявила способность без участия экипажа находить, распознавать и брать на сопровождение цель на поле боя. Подобное случилось впервые в истории танкостроения.
Армия,The National Interest,РИА Новости,Астраханская Область,
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