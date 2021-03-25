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В США назвали лучшее оружие России

Lenta.ru
45 минут назад
Самое смертоносное оружие России будет представлено на параде Победы в Москве, уверяет американский журнал The National Interest.
В США перечислили лучшее оружие России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В публикации издания называется соответствующая техника: танк Т-14 «Армата», истребитель пятого поколения Су-57, зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф», гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс 9-А-7660 «Кинжал» и танк Т-90М.
Согласно журналу, парад Победы является не только одним из важнейших российских культурных и политических мероприятий, но и демонстрацией в том числе потенциальным зарубежным покупателям лучших образцов военной техники, созданной страной.
В марте американское издание 19FortyFive назвало С-400 «Триумф» смертоносным, поскольку данная ЗРС не только эффективна против ракет и самолетов, но и выступает в качестве инструмента экономической и гибридной войны.
В декабре 2020 года ВКС России получили первый серийный Су-57.
Армия,The National Interest,Москва,Россия,Соединенные Штаты,
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