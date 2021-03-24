СБУ разоблачила незаконную ЧВК

По данным СБУ, в состав группировки входило более 150 человек, которые действовали под прикрытием охранных фирм и общественных организаций.

В ведомстве сообщили, что подготовка членов формирования проходила на специально обустроенной тренировочной базе в Киевской области, некоторые участники проходили обучение в центрах подготовки за рубежом. Кроме того, как сообщили в СБУ, зафиксированы данные об участии фигурантов дела в заключениях контрактов между представителями различных организаций стран Ближнего Востока, а также сообщается о предложениях организовать поставки оружия в эти страны.