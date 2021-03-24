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Сборник рассказов Сергея Шойгу номинирован на две литературные премии

ТК «Звезда»
31 минуту назад
Литературный труд министра обороны РФ Сергея Шойгу номинирован сразу на две премии - «Национальный бестселлер» и «Большая книга». Сегодня об этом рассказали на открытии книжной выставки интеллектуальной литературы - Non/fictio 22, где представили сборник рассказов главы МО РФ под названием «Про вчера».
Это не мемуары в привычном нам понимании. Как отмечал сам автор, это книга о людях - героях событий, которые случались в его жизни. Какие-то сюжеты вызывают особенно сильные эмоции, учитывая долгий опыт работы Сергея Шойгу в руководстве МЧС.
Есть уже и аудиоверсия книги, озвучил ее Сергей Гармаш.
Сегодня стало известно, что ряд стран, например, Франция, Сербия, Монголия, ведут переговоры о переводе книги и издании ее у себя.
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