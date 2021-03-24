Блинкен рассказал о российской и китайской угрозе

Кроме того, он отметил рост военных амбиций КНР.

В качестве примеров угроз второго порядка он привёл коррупцию, а также кампании по дезинформации. Угрозы третьего типа — терроризм, климатические изменения и кризисы вроде коронавируса, передаёт РИА Новости.