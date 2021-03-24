Судьба единственного ледокола США оказалась в руках eBay

Напомним, 45-летний тяжелый ледокол береговой охраны США "Полярная звезда" является единственным у Вашингтона. Из-за внушительного срока службы корабль приходится регулярно чинить, и по словам капитана, судно нуждается в пристальном внимании экипажа для поддержания в рабочем состоянии. Однако запас деталей с течением времени не пополняется — более того, американские моряки уже сняли запасные части с ледокола Polar Sea, который был "побратимом" для "Звезд". В конечном итоге, как отмечает капитан ледокола, поиски деталей привели командование на аукцион eBay.