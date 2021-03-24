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В США ждут посылку с eBay для того, чтобы починить единственный тяжелый ледокол

Слово и Дело
2 часа назад
Арктическое будущее США и перспективы дальнейшей службы единственного американского тяжелого ледокола зависят от посылки с eBay.
Судьба единственного ледокола США оказалась в руках eBay
Фото: wikipedia.orgwikipedia.org
Соответствующую информацию опубликовал Business Insider со ссылкой на капитана судна Уильяма Войтира. "ПолитРоссия" представляет перевод оригинальной публикации.
Напомним, 45-летний тяжелый ледокол береговой охраны США "Полярная звезда" является единственным у Вашингтона. Из-за внушительного срока службы корабль приходится регулярно чинить, и по словам капитана, судно нуждается в пристальном внимании экипажа для поддержания в рабочем состоянии. Однако запас деталей с течением времени не пополняется — более того, американские моряки уже сняли запасные части с ледокола Polar Sea, который был "побратимом" для "Звезд". В конечном итоге, как отмечает капитан ледокола, поиски деталей привели командование на аукцион eBay.
"Единственный в мире источник поставок был на eBay. Мы работали с поставщиком, чтобы использовать обычные государственные контрактные механизмы для покупки этих деталей", – пожаловался капитан.
Но даже это не является долгоиграющей мерой — замена деталей не спасет ситуацию в глобальном смысле. Уильям Войтир утверждает, что вопрос, когда полувековой ледокол развалиться окончательно — это вопрос времени.
Армия,eBay,Соединенные Штаты,
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