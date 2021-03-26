Военные России уничтожили «противника» на учениях под Могилевом

«Российские десантники и военнослужащие Сил специальных операций Республики Беларусь завершили уничтожение условного противника в ходе заключительного этапа совместных учений на полигоне Осиповичский под городом Могилевом», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
«Для окончательного завершения окружения и уничтожения условного противника проведено десантирование более 100 военнослужащих сводного белорусско-российского подразделения из самолета военно-транспортной авиации ИЛ-76МД в назначенный район, которые своими действиями завершили блокирование района», – уточнили в министерстве.
«Эти военнослужащие знают свои действия от и до. Совместная работа показывает, что мы одновременно учимся друг у друга. Ведение контрдиверсионных действий для российской стороны очень интересная тема. Она у нас перенимает этот опыт. Также десантировалось сводное подразделение. Половина – белорусы, а вторая часть – россияне», – приведены его слова пресс-служба белорусского ведомства.