Военные России уничтожили «противника» на учениях под Могилевом

По сценарию маневров белорусские разведчики вынудили попасть в засаду колонну техники условного противника, ее скопление было подорвано саперами. Затем по «вражеской» колонне нанесли удары неуправляемыми реактивными снарядами штурмовики Як-130, вертолеты Ми-8МТ. Также огонь по условному противнику велся из 220-мм реактивных систем «Ураган» и 120-мм минометов «Нона М-1».