В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Военные России и Белоруссии уничтожили «противника» на учениях под Могилевом

Деловая газета "Взгляд"иещё 2
32 минуты назад
Военнослужащие России и Белоруссии в рамках совместных учений, завершающихся на военном полигоне под Могилевом, блокировали и уничтожили условного противника, сообщили в Минобороны России.
Военные России уничтожили «противника» на учениях под Могилевом
Фото: ТАССТАСС
«Российские десантники и военнослужащие Сил специальных операций Республики Беларусь завершили уничтожение условного противника в ходе заключительного этапа совместных учений на полигоне Осиповичский под городом Могилевом», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
По сценарию маневров белорусские разведчики вынудили попасть в засаду колонну техники условного противника, ее скопление было подорвано саперами. Затем по «вражеской» колонне нанесли удары неуправляемыми реактивными снарядами штурмовики Як-130, вертолеты Ми-8МТ. Также огонь по условному противнику велся из 220-мм реактивных систем «Ураган» и 120-мм минометов «Нона М-1».
Кроме того, военные двух стран практически в упор расстреляли условного противника из зенитных артиллерийских установок ЗУ-23-2, автоматических пушек бронетранспортеров БТР-80, гранатометов РПГ-7Д и стрелкового оружия.
«Для окончательного завершения окружения и уничтожения условного противника проведено десантирование более 100 военнослужащих сводного белорусско-российского подразделения из самолета военно-транспортной авиации ИЛ-76МД в назначенный район, которые своими действиями завершили блокирование района», – уточнили в министерстве.
Как добавили в Минобороны Белоруссии, активная фаза учений завершена. Командующий силами специальных операций ВС Белоруссии генерал-майор Вадим Денисенко отметил, что Россия прислала на учения очень хорошо подготовленную роту.
«Эти военнослужащие знают свои действия от и до. Совместная работа показывает, что мы одновременно учимся друг у друга. Ведение контрдиверсионных действий для российской стороны очень интересная тема. Она у нас перенимает этот опыт. Также десантировалось сводное подразделение. Половина – белорусы, а вторая часть – россияне», – приведены его слова пресс-служба белорусского ведомства.
Напомним, в понедельник на полигоне Осиповичский вооруженных сил Республики Беларусь в Могилевской области состоялась официальная церемония открытия активной фазы совместных белорусско-российских батальонных тактических учений с участием личного состава Сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь и подразделения Воздушно-десантных войск Российской Федерации.
Армия,Вадим Денисенко,Министерство обороны,РИА Новости,Россия,Могилев,Беларусь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители