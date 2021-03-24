Американцы назвали «убийцу» российского флота

Эксперты уверены, что она способна ликвидировать и российский ВМФ, пишет журнал The National Interest. В феврале 2019-го польский военный обозреватель Максимилиан Дура отметил, что NSM может заблокировать передвижение гражданских судов, идущих в РФ или из страны, тем самым сводя на нет надежду Москвы на поддержку морских коммуникаций. NSM способна развить скорость 0,95 числа Маха (1133,59 км/ч), дальность полёта — около 185 км.

Тем не менее ВВС США, несмотря на наличие F-22 и F-35, в целом испытывают нехватку истребителей пятого поколения. Основную же часть авиапарка составляют самолёты четвёртого поколения, которые не могут проникать в воздушное пространство противника незамеченными, считает Осборн. С ним согласен бывший пилот F-15 и генерал ВВС Дэвид Дептул. Он добавил, что Россия и Китай наращивают парк самолётов пятого поколения, таких как Су-57 и J-31, с которыми истребители четвёртого поколения не смогут тягаться в воздушном бою. К тому же такие зенитно-ракетные комплексы, как С-400, также могут создать проблему.