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Украина устроила стрельбу из "Смерчей" у границы с Крымом

Алиса Селезнёва
1 час назад
Вооруженные силы Украины у границы Крыма провели учения противовоздушной обороны с использованием реактивных систем залпового огня «Смерч». Об этом со ссылкой на ВСУ пишет «Общественная служба новостей».
В вооруженных силах отметили, что в ходе учений была «пресечена попытка проведения воздушной разведки условным противником».
При этом командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев уточнил, что в учениях для «подавления дальнейших попыток противника по ведению разведки» были задействованы реактивные системы залпового огня.
«Для уничтожения пунктов дислокации приобщилось подразделение реактивных систем залпового огня «Смерч», - пояснил он.
Как сообщал «Рамблер», ранее заместитель министра обороны России Андрей Картаполов заявил о том, что в 2021 году Украина и НАТО планируют провести восемь крупных военных учений вблизи Крыма. В них примут участие около 11 тысяч военных.
Армия,Видео,Сергей Наев,Андрей Картаполов,НАТО,Республика Крым,Украина,
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