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Макрон призвал к выводу «российских и турецких сил» из Ливии

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
58 минут назад
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи с председателем Президентского совета Ливии Мухаммадом Менфи призвал к выводу из африканского государства «российских и турецких сил».
Макрон призвал к выводу «российских и турецких сил» из Ливии
Фото: ReutersReuters
«Турецкие и российские силы, а также иностранные боевики, завезенные теми или иными странами, должны уйти как можно скорее, поскольку только ливийские вооруженные силы обладают законным правом обеспечивать безопасность Ливии», – сказал президент Франции, передает «Интерфакс».
По его словам, ответственность европейцев в том, чтобы «все, кто дестабилизирует Ливию, прекратили это». Он подчеркнул, что рассчитывает на твердость в этом вопросе своих союзников по ЕС.
Ранее в марте переходное правительство Ливии во главе с премьером Абдель Хамидом Мухаммедом Дбейбой принесло присягу, оно должно будет руководить страной до выборов в декабре 2021 года. Церемония прошла в восточном городе Тобрук, где ливийский парламент заседает с 2014 года. Палата представителей Ливии утвердила большинством голосов состав правительства национального единства страны. Его лидеров избрали делегаты противоборствующих сторон в Ливии на встрече в Женеве в феврале.
Кроме того, Макрон выразил обеспокоенность тем, что Турция, возможно, попытается повлиять на предстоящие выборы.
«Угрозы не завуалированы, поэтому я думаю, что мы должны быть очень здравомыслящими», – сказал президент Франции.
Он, вместе с тем, не конкретизировал, каким образом и в какие выборы Турция может попытаться вмешаться: региональные выборы в июне, президентские выборы в 2022 году или и в то, и в другое. Он сказал только, что Турция будет «играть на общественном мнении».
В то же время, по его словам, диалог с Турцией по-прежнему необходим, в частности, по вопросу о сирийских беженцах.
«Если вы скажете в одночасье: мы больше не можем с вами работать, никаких дискуссий, они откроют двери, и у вас будет 3 млн сирийских беженцев, прибывающих в Европу. Мы должны работать с Турцией», – сказал Макрон.
Отношения между Макроном и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом резко обострились в прошлом году, когда турецкий лидер из-за нового французского закона, ограничивающего радикальный ислам, заявил, что его французский коллега нуждается в «ментальной проверке».
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