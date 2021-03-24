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Британские самолеты C-130 ВВС уйдут со службы раньше запланированного срока

Моя Москва.онлайн
5 часов назад
Министерство обороны Великобритании заявило, что ВВС страны выведут из эксплуатации транспортные самолеты C-130J Hercules. Как стало известно изданию «Венное дело», этой произойдет раньше запланированного срока.
Британские самолеты C-130 ВВС выведут из эксплуатации
Фото: WikipediaWikipedia
Теперь оставшиеся C-130J варианта C5 и 13 °C-130J-30 варианта C4 будут сняты с вооружения в 2023 году. Изначально их хотели списать через 12 лет после установленного срока.
По данным министерства, потеря данных самолетов может сократить парк авиации британских ВВС на 23%.
Ранее сообщалось, что Колумбия направила авиацию на границу с Никарагуа в рамках учений.
Армия,Соединенное Королевство,
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