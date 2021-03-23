КНДР провела пуски ракет малой дальности

В свою очередь глава Северного командования США генерал Глен Ван Хёрк 16 марта сказал, что Пентагон
обеспокоен успехами, которых смогли добиться власти КНДР в своих программах по разработке баллистических ракет и ядерного оружия. По его словам, Пхеньян отказался от моратория на ядерные и ракетные испытания, о котором было объявлено в 2018 году. Такой шаг, как полагает глава Северного командования, может указывать на намерение лидера КНДР Ким Чен Ына начать "испытательные пуски межконтинентальных баллистических ракет усовершенствованной конструкции в ближайшем будущем".