КНДР провела пуски ракет малой дальности

Дополнительных подробностей об испытаниях газета не приводит, однако отмечает, что "КНДР в воскресенье не комментировала свои ракетные пуски, что привело в замешательство официальных должностных лиц США и Южной Кореи", поскольку обычно Пхеньян привлекает внимание к подобным событиям, чтобы "подчеркнуть свое техническое мастерство". Об испытаниях, как пишет The Washington Post, узнали американские разведслужбы.