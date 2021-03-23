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Армия Израиля заявила о прилетевшей из Газы ракете

ИА Regnum
1 час назад
Ракету выпустили из сектора Газа по Израилю, сообщили 23 марта в пресс-службе армии обороны страны.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале марта при попытке арестовать палестинцев были ранены несколько израильских военных.
А 7 марта три палестинских рыбака погибли у берегов Хан-Юниса в результате взрыва. Предположительно, в лодку попала ракета, выпущенная из Газы по Израилю.
Армия,ЦАХАЛ,Газа,Израиль,
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