Армия Израиля заявила о прилетевшей из Газы ракете

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале марта при попытке арестовать палестинцев были ранены несколько израильских военных.

А 7 марта три палестинских рыбака погибли у берегов Хан-Юниса в результате взрыва. Предположительно, в лодку попала ракета, выпущенная из Газы по Израилю.