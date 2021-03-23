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Байден заявил о намерении добиваться запрета оборота штурмового оружия в США

ТАССиещё 8
1 час назад
Новое правительство США будет добиваться введения запрета на куплю-продажу штурмового огнестрельного оружия в стране в свете трагедии в Боулдере (штат Колорадо). Об этом сообщил президент США Джо Байден, выступая во вторник в Белом доме с краткой речью в связи со стрельбой, произошедшей в Боулдере и унесшей жизни 10 человек.
Байден захотел запретить штурмовое оружие
Фото: © AP Photo/Patrick Semansky© AP Photo/Patrick Semansky
"Мне не нужно больше ни минуты, <...> чтобы сделать шаги, отвечающие здравому смыслу и способные спасти жизни в будущем. Я призываю своих коллег в Палате представителей и Сенате [Конгресса США] действовать. Мы можем вновь запретить штурмовое оружие и магазины большой емкости в своей стране", - сказал американский лидер.
Байден заявил, что американские власти пока не знают, какими именно были мотивы действий 21-летнего жителя штата Колорадо Ахмада Алиссы, который открыл стрельбу в городе Боулдер.
"Вы просите меня строить догадки <...> о том, что произошло, почему это случилось. Я не собираюсь делать этого сейчас, пока у нас не будет всей информации. У меня также нет всех фактов", - отметил он, говоря о мотивах подозреваемого.
Армия,Конгресс США,Соединенные Штаты,
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