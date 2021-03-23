Байден захотел запретить штурмовое оружие

"Мне не нужно больше ни минуты, <...> чтобы сделать шаги, отвечающие здравому смыслу и способные спасти жизни в будущем. Я призываю своих коллег в Палате представителей и Сенате [Конгресса США] действовать. Мы можем вновь запретить штурмовое оружие и магазины большой емкости в своей стране", - сказал американский лидер.
"Вы просите меня строить догадки <...> о том, что произошло, почему это случилось. Я не собираюсь делать этого сейчас, пока у нас не будет всей информации. У меня также нет всех фактов", - отметил он, говоря о мотивах подозреваемого.