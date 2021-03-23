В НАТО назвали Россию угрозой

НАТО включили действия России в число современных вызовов, которые представляют опасность для альянса. Об этом говорится в заявлении по итогам первого дня работы Совета НАТО на уровне глав МИД

Фото: страница NATO в Twitter страница NATO в Twitter

"Агрессивные действия России представляют угрозу евроатлантической безопасности; терроризм во всех его формах и проявлениях остается перманентной угрозой для всех нас.

Авторитарные режимы бросают вызов основанному на правилах мироустройству, включая гибридные и киберугрозы, злонамеренное использование новых технологий", — говорится в документе.

В заявлении подчеркивается, что трансатлантическое партнерство на этом фоне останется залогом коллективной обороны союзников.

При этом в альянсе настаивают, что он является исключительно оборонительным союзом, "не несет угрозы ни для одной страны".

"В ответ на более опасную и непредсказуемую обстановку в сфере безопасности мы значительно укрепляем возможности сдерживания и обороны, потенциал и устойчивость НАТО", —подчеркивается в заявлении.

В документе отметили, что предстоящий саммит НАТО сконцентрируется на разработке новой стратегической концепции, которая будет учитывать все современные угрозы и изменения в мире.

Западные страны неоднократно заявляли, что рассматривают Россию в качестве угрозы. В частности, в опубликованной на прошлой неделе оборонной доктрине Великобритании до 2030 года говорится о намерении противостоять всем исходящим от Москвы опасностям.

В начале месяца госсекретарь США Энтони Блинкен в своей программной речи по внешней политике также причислил Россию к странам, которые представляют угрозу.