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Американская коалиция опровергла сообщения о раненых военных США в Дейр-эз-Зоре

Газета.Ruиещё 17
2 часа назад
Международная коалиция заявила, что сообщения о ранениях американских военных при ракетном обстреле в сирийской провинции Дейр-эз-Зор не соответствуют действительности. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что информация, которая была опубликована ливанским телевизионным каналом Al-Mayadeen о нескольких пострадавших при атаке американцах, ложная.
«Сегодня утром одна ракета приземлилась в сотнях метров от сил США на базе в Конико. Раненых и повреждений не было», — отметил представитель коалиции.
На данный момент участники обстрела в Дейр-эз-Зоре не установлены. Новая информация о раненных также не поступала.
Ливанский телеканал Al-Mayadeen ранее сообщал о возможных пострадавших при атаке баз в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии, передает издание.
Территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасаке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии, находятся под контролем вооруженных сил США совместно с арабо-курдскими вооруженными формированиями «Сирийских демократических сил». Сирийские власти считают их присутствие незаконным.
Ранее военная база в США, находящаяся в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии, подверглась ракетному обстрелу.
Армия,Дейр-Эз-Зор,Соединенные Штаты,
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