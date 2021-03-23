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Al Mayadeen: база США подверглась ракетному обстрелу в Сирии

RT на русском
15 минут назад
База США в сирийской провинции Дейр эз-Зор подверглась ракетному обстрелу, среди американских военных есть пострадавшие, сообщает телеканал Al Mayadeen.
Базу США обстреляли из ракет в Сирии
Фото: ReutersReuters
Как уточняется в сообщении телеканала, атака могла быть направлена на месторождение Конику.
Подробности произошедшего не приводятся.
Армия,Сирийская Арабская Республика,Соединенные Штаты,
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