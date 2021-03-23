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Шойгу и глава минобороны Армении обсудили военное сотрудничество

Газета.Ruиещё 5
23 часа назад
Министр обороны России Сергей Шойгу и его коллега из Армении Вагаршак Арутюнян обсудили по телефону вопросы военного и военно-технического сотрудничества. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны РФ. Кроме того, Шойгу и Арутюнян обсудили обстановку в Армении и другие темы, представляющие взаимный интерес.
Шойгу и глава минобороны Армении обсудили военное сотрудничество
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"В ходе беседы обсуждены вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, обстановка в регионе и районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе", - заявили в ведомстве.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что власти приобрели у России истребители Су-30СМ без ракет. 12 марта президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым и армянским премьером Николом Пашиняном. Также в ходе переговоров была затронута проблема разблокировки экономических и транспортных связей на Южном Кавказе.
Армия,Никол Пашинян,Сергей Шойгу,Ильхам Алиев,Владимир Путин,Министерство обороны,Россия,Армения,
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