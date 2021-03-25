"Русские витязи" впервые провели стрельбы на Су-35С

Как пояснили в ведомстве, с одного из истребителей сбрасывали парашютные мишени, которые имитировали различные тепловые цели. Летчики поражали их на высоте около 9 тысяч метров при скорости около 700 км/ч. Также в учениях были задействованы истребители МиГ-29 и Су-30СМ.