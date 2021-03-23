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Раскрыты отличия российской Х-35У от украинской Х-35

Lenta.ru
58 минут назад
Украинская и российская модели советской ракеты Х-35 принципиально отличаются друг от друга, пишет обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин.
Раскрыты отличия российской Х-35У от украинской Х-35
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Автор, ссылаясь на гендиректора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Бориса Обносова, раскрывает, что российская ракета Х-35У «имеет другой двигатель, освободилось дополнительное место для топлива».
«В результате дальность ее полета увеличилась до 260 километров. И, похоже, ее научили работать в группе, чего нет у украинской модели», — пишет Литовкин.
В марте Минобороны Украины сообщило, что Военно-морские силы (ВМС) страны вооружились опытными образцами берегового мобильного ракетного комплекса с противокорабельными ракетами ЖК-360МЦ «Нептун».
Ракета Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», согласно заявлениям украинской стороны, отличается боевой частью массой 150 килограммов, дальностью пуска до 280 километров и скоростью около 900 километров в час. Высота полета ракеты — от трех до десяти метров над уровнем моря. Р-360 создана на основе Х-35.
Армия,Дмитрий Литовкин,Борис Обносов,Министерство обороны,Корпорация "Тактическое ракетное вооружение",ИТАР-ТАСС,
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