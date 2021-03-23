Кроме того, российские военные нанесли авиаудары по инфраструктуре компании Watad Petroleum («Ватад Петролеум»). Известно, что нефтяное предприятие было организовано полевыми командирами запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», а также главарем международных террористов Мухаммадом Джулани для контрабанды сирийской нефти в Турцию.