В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Опубликовано видео уничтожения ВКС России крупнейшей контрабанды в Сирии

Алевтина Жаркова
1 час назад
Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили в Сирии крупнейшую контрабанду на сотни миллионов долларов. Об этом сообщило издание «Русская весна».
По сведениям издания, в сирийской провинции Идлиб, в районе пограничного перехода Баб эль-Хава, по стоянке фур с оружием и военной техникой боевиков были нанесены авиаудары. Их выдавали за конвой с гуманитарной помощью.
Кроме того, российские военные нанесли авиаудары по инфраструктуре компании Watad Petroleum («Ватад Петролеум»). Известно, что нефтяное предприятие было организовано полевыми командирами запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», а также главарем международных террористов Мухаммадом Джулани для контрабанды сирийской нефти в Турцию.
Армия,В мире,Конфликты,Войска,Ближний Восток,Видео,Россия,Идлиб,Сирийская Арабская Республика,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители