Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили в Сирии крупнейшую контрабанду на сотни миллионов долларов. Об этом сообщило издание «Русская весна».
По сведениям издания, в сирийской провинции Идлиб, в районе пограничного перехода Баб эль-Хава, по стоянке фур с оружием и военной техникой боевиков были нанесены авиаудары. Их выдавали за конвой с гуманитарной помощью.
Кроме того, российские военные нанесли авиаудары по инфраструктуре компании Watad Petroleum («Ватад Петролеум»). Известно, что нефтяное предприятие было организовано полевыми командирами запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», а также главарем международных террористов Мухаммадом Джулани для контрабанды сирийской нефти в Турцию.