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Госдеп обвинил Россию в нанесении авиаударов по Сирии

РИА Новости
19 минут назад
Госдепартамент США утверждает, что самолеты РФ якобы нанесли авиаудары в сирийской провинции Идлиб вблизи границы с Турцией, в результате чего "погиб один мирный житель".
Госдеп обвинил Россию в нанесении авиаударов по Сирии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Российские авиаудары по Идлибу вблизи перехода Баб эль-Хава на границе с Турцией, согласно поступающим сообщениям, привели к гибели одного мирного жителя и поставили под угрозу доступ к столь необходимой помощи. Баб эль-Хава остается единственным санкционированным ООН гуманитарным пограничным переходом в Сирии, а также наиболее эффективным и действенным инструментом оказания жизненно важной гуманитарной помощи примерно 2,4 миллиона сирийцев каждый месяц", - говорится в заявлении официального представителя госдепартамента США Неда Прайса, распространенном в понедельник.
В госдепе подчеркнули, что мирное население, включая медицинский персонал и медучреждения "никогда не должны становиться мишенями в военных действиях". "Это насилие должно прекратиться, и мы вновь повторяем наш призыв к общенациональному режиму прекращения огня", - указал Прайс.
Российская сторона пока никак не прокомментировала данное заявление.
США неоднократно обвиняла Россию и Сирию в нанесении ударов по мирному населению арабской республики. Москва категорически отвергала подобные обвинения.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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