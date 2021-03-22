Госдеп обвинил Россию в нанесении авиаударов по Сирии

В госдепе подчеркнули, что мирное население, включая медицинский персонал и медучреждения "никогда не должны становиться мишенями в военных действиях". "Это насилие должно прекратиться, и мы вновь повторяем наш призыв к общенациональному режиму прекращения огня", - указал Прайс.