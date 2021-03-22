Госдеп обвинил Россию в нанесении авиаударов по Сирии

"Российские авиаудары по Идлибу вблизи перехода Баб эль-Хава на границе с Турцией, согласно поступающим сообщениям, привели к гибели одного мирного жителя и поставили под угрозу доступ к столь необходимой помощи. Баб эль-Хава остается единственным санкционированным ООН гуманитарным пограничным переходом в Сирии, а также наиболее эффективным и действенным инструментом оказания жизненно важной гуманитарной помощи примерно 2,4 миллиона сирийцев каждый месяц", - говорится в заявлении официального представителя госдепартамента США Неда Прайса, распространенном в понедельник.
"Это насилие должно прекратиться, и мы вновь повторяем наш призыв к общенациональному режиму прекращения огня", - указал Прайс.